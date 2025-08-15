Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Три трофея — ещё не конец». Флик высказался о своём втором сезоне во главе «Барселоны»

«Три трофея — ещё не конец». Флик высказался о своём втором сезоне во главе «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что сине-гранатовые способны улучшить результаты в его втором сезоне в клубе.

«Мы очень много работаем, и футболисты крайне сосредоточены. Они играют так, как я хочу, чтобы они играли. То, что мы взяли три трофея — это ещё не конец. Всё продолжается, можно добиться большего, и мы сосредоточены на победе. Речь о победе в каждом матче. Наша команда показывает себя хорошо, но осознаёт сложность соперников в Ла Лиге, необходимо приложить усилия», — приводит слова Флика Marca.

По итогам минувшего сезона «Барселона» выиграла Ла Лигу, а также взяла Кубок и Суперкубок Испании.

Новости. Футбол
