«Три трофея — ещё не конец». Флик высказался о своём втором сезоне во главе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что сине-гранатовые способны улучшить результаты в его втором сезоне в клубе.

«Мы очень много работаем, и футболисты крайне сосредоточены. Они играют так, как я хочу, чтобы они играли. То, что мы взяли три трофея — это ещё не конец. Всё продолжается, можно добиться большего, и мы сосредоточены на победе. Речь о победе в каждом матче. Наша команда показывает себя хорошо, но осознаёт сложность соперников в Ла Лиге, необходимо приложить усилия», — приводит слова Флика Marca.

По итогам минувшего сезона «Барселона» выиграла Ла Лигу, а также взяла Кубок и Суперкубок Испании.

