Лепёхин: Жерсон не выглядит суперзвездой в «Зените» — ни то ни сё

Бывший российский футболист Константин Лепёхин оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Бразильский полузащитник пополнил состав команды этим летом.

«Видел игру Жерсона — ни то ни сё. Критиковать нельзя, однако и хвалить не за что. Сами результаты «Зенита» говорят, что чего-то не хватает. Возможно, в этой позиции чего-то не хватает. Если бы он выдал две феерические игры, «Зенит» победил бы.

Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут. Даже если футболист хороший, где-то засветился, но едет в РПЛ, он не звезда», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.