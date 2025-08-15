Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: Жерсон не выглядит суперзвездой в «Зените» — ни то ни сё

Лепёхин: Жерсон не выглядит суперзвездой в «Зените» — ни то ни сё
Комментарии

Бывший российский футболист Константин Лепёхин оценил игру новичка санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Бразильский полузащитник пополнил состав команды этим летом.

«Видел игру Жерсона — ни то ни сё. Критиковать нельзя, однако и хвалить не за что. Сами результаты «Зенита» говорят, что чего-то не хватает. Возможно, в этой позиции чего-то не хватает. Если бы он выдал две феерические игры, «Зенит» победил бы.

Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут. Даже если футболист хороший, где-то засветился, но едет в РПЛ, он не звезда», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Константин Лепёхин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android