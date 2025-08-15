Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корякин: в «Зените» два вратаря из трёх — воспитанники «Краснодара». Система работает

Корякин: в «Зените» два вратаря из трёх — воспитанники «Краснодара». Система работает
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин высказался о вратарской школе «быков», упомянув голкиперов «Зенита».

«Возможно, успех вратарской школы «Краснодара» — система, которая работает. Насколько эта практика ощутима, показывает то, что в «Зените» два вратаря из трёх — воспитанники «Краснодара». Также уехал Матвей. Популярность краснодарских вратарей в клубах РПЛ действительно имеет место быть. Можно с уверенностью сказать, что есть феномен — краснодарские вратари имеют вес. В целом российская вратарская школа не самая плохая», — сказал Корякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов перебрался во французский «ПСЖ» летом 2024 года и выиграл с клубом пять трофеев в первом же сезоне. Основной и резервный голкиперы «Зенита» Евгений Латышонок и Денис Адамов также являются воспитанниками «Краснодара».

Материалы по теме
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Эксклюзив
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android