Корякин: в «Зените» два вратаря из трёх — воспитанники «Краснодара». Система работает

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин высказался о вратарской школе «быков», упомянув голкиперов «Зенита».

«Возможно, успех вратарской школы «Краснодара» — система, которая работает. Насколько эта практика ощутима, показывает то, что в «Зените» два вратаря из трёх — воспитанники «Краснодара». Также уехал Матвей. Популярность краснодарских вратарей в клубах РПЛ действительно имеет место быть. Можно с уверенностью сказать, что есть феномен — краснодарские вратари имеют вес. В целом российская вратарская школа не самая плохая», — сказал Корякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов перебрался во французский «ПСЖ» летом 2024 года и выиграл с клубом пять трофеев в первом же сезоне. Основной и резервный голкиперы «Зенита» Евгений Латышонок и Денис Адамов также являются воспитанниками «Краснодара».