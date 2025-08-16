Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Зенит: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало матча 5-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча РПЛ «Спартак» – «Зенит» принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» снова оступится в Москве, а Талалаев прервёт грустную серию? Интриги 5-го тура РПЛ
«Зенит» снова оступится в Москве, а Талалаев прервёт грустную серию? Интриги 5-го тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android