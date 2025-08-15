Лепёхин: работа Станковича — не основная вина в результатах «Спартака», всё дело в игроках

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче санкт-петербуржцев со «Спартаком» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Вы тоже считаете, что матч с «Зенитом» может стать последним для Станковича?

— Я не склонен преувеличивать роль тренера в команде. Безусловно, вина Станковича в результатах «Спартака» есть, но это не основное. Можно менять тренера, однако, если состав остаётся тот же, максимум результат будет чуть лучше на полтора очка. Глобально ничего не изменится. Всё дело в игроках. Если они сильные, могут исправить любые тактические ошибки тренера. А если человек не может отдать точный пас на два метра, то ты хоть какую тактику ему придумывай, он не будет давать результат», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в очном матче в субботу, 16 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. После четырёх туров подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.