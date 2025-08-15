Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Манчестер Юнайтед» отказался платить £ 115 млн за Балеба из «Брайтона» — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» отказался платить £ 115 млн за Балеба из «Брайтона» — The Athletic
«Манчестер Юнайтед» не приобретёт 21-летнего опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «чайки» потребовали £ 115 млн (€ 133,4 млн) за камерунского футболиста. «Красные дьяволы» считают данную сумму завышенной. При этом подчёркивается, что сам Балеба с оптимизмом смотрит на потенциальный переход в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Челси» и «Ливерпуль» могут перехватить полузащитника, интересующего «МЮ» — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

