Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА подписал контракт с 24-летним вингером Даниэлем Руисом — Ольсен

Московский ЦСКА подписал контракт с 24-летним крайним нападающим колумбийского «Мильонариоса» Даниэлем Руисом. Об этом сообщает журналист Мариано Ольсен на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, колумбиец перейдёт в российский клуб на правах годичной аренды с обязательством выкупа при достижении определённых спортивных целей.

Руис подписал контракт с «Мильонариосом» после перехода из «Форталезы» в январе 2021 года на условиях аренды, а зимой 2022 года — на постоянной основе. За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

