«Сандерленд» презентовал чёрную форму с силуэтом кота и кошачьими глазами на воротнике

«Сандерленд» презентовал чёрную форму с силуэтом кота и кошачьими глазами на воротнике
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок английской Премьер-лиги «Сандерленд» представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026. Экипировка выполнена в чёрном цвете, а на передней части футболки вместо логотипа клуба размещён силуэт кота.

Фото: safc.com

«Футбольный клуб «Сандерленд» с гордостью представляет третью форму клуба на сезон-2025/2026, отдавая дань уважения нашему легендарному прозвищу — «Чёрные коты».

Фото: safc.com

Футболка имеет яркий чёрный узор, представляющий собой изображение 11 чёрных котов, символизирующих 11 игроков на поле, и дополненное деталями цвета оружейного металла, вдохновлёнными происхождением нашего прозвища. На груди гордо красуется эмблема чёрного кота, а на воротнике сзади — пара янтарных кошачьих глаз, вызывающих воспоминания о прошлых битвах за повышение в классе и символизирующих решимость и нацеленность на будущее», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Сандерленда».

Фото: safc.com

Сезон начнётся для «Чёрных котов» домашним матчем с «Вест Хэмом» в 1-м туре АПЛ. Встреча состоится в субботу, 16 августа.

