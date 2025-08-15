Эсекьель Барко подвёл итоги своего первого года в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подвёл итоги своего первого года в составе московского клуба. Барко выступает за красно-белых с июля 2024 года.

«Позади уже год с тех пор, как я стал игроком «Спартака». Оцениваю это время для себя как позитивное. И ценю каждый момент, который провожу в команде. Каждую тренировку, каждый матч. 15 голов и девять результативных передач в 41 матче. Доволен ли я такой статистикой? Меня не сильно волнуют эти цифры. И не хочу выделять какой-то конкретный гол или ассист. Цель в любом случае одна — титулы вместе с командой.

Да, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть трофеи, о которых мы так мечтали. Всё шло хорошо, но в концовке мы не справились. Наверное, уже нет смысла рассуждать о том, почему именно так случилось. Все были расстроены и разочарованы. Отрезок после зимней паузы был очень насыщенным и интенсивным. Необходимо было пройти его от и до на максимальном уровне концентрации. Нам это не удалось. Потеряли очки там, где это недопустимо, а потом было уже поздно», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.