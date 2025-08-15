«Боруссия» Д сделала предложение по полузащитнику «Манчестер Сити» — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Манчестер Сити» по 19-летнему полузащитнику Клаудио Эчеверри. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб настаивает на аренде аргентинского хавбека с возможностью выкупа. Подчёркивается, что «горожане» рассматривают несколько вариантов продолжения карьеры для Эчеверри. На текущий момент неизвестно, согласится ли «Манчестер Сити» включить в потенциальную сделку со «шмелями» опцию выкупа.

Английский клуб купил Эчеверри у «Ривер Плейт» в январе 2024 года. До декабря минувшего года полузащитник продолжал выступать за аргентинскую команду на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

