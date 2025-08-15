«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Джованни Леони из «Пармы»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего центрального защитника Джованни Леони из «Пармы».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что мерсисайдцы заплатят около € 35 млн за итальянского футболиста. Кроме того, «Парма» получит процент с потенциальной будущей продажи Леони.

Центральный защитник перешёл в стан жёлто-синих из «Сампдории» летом 2024 года. В минувшем сезоне Леони принял участие в 17 матчах Серии А, в которых отметился одним голом. Его контракт с «Пармой» действовал до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

