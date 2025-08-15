«Манчестер Юнайтед» отдал полузащитника в аренду в «Вест Бромвич»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тоби Коллайер проведёт сезон-2025/2026 в Чемпионшипе. Об аренде 21-летнего футболиста объявил «Вест Бромвич» на официальном сайте команды.

Коллайер является воспитанником «Брайтона». В марте 2022 года он перебрался в «Манчестер Юнайтед», присоединившись к команде до 18 лет. В минувшем сезоне англичанин принял участие в 14 матчах основной команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт Тоби Коллайера с «Манчестер Юнайтед», по данным СМИ, рассчитан до лета 2027 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.