Волк: популярность «Зенита» возросла, но я всё равно скажу, что «Спартак» популярнее

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал московский «Спартак» самым популярным клубом России.

«Зенит» за последние годы взял много чемпионств. На этом фоне их популярность возросла. Наверное, я всё равно скажу, что «Спартак» популярнее. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Обе команды — гранды нашего футбола, однако я думаю, что «Спартак» популярнее», — приводит слова Волка Metaratings.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Зенит» с пятью очками находится на восьмом месте, махачкалинское «Динамо» (5) идёт 10-м, а «Спартак» с четырьмя очками — 11-й.