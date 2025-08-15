Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стрепетов: Медведев в матче со «Спартаком» практически 12-й игрок «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых со «Спартаком» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся в субботу, 16 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Многие специалисты отдают предпочтение «Зениту». По именам у «Зенита» очень мощная атака, середина поля, но есть проблемы в обороне. «Спартак», от которого всегда ждут чемпионства, начал сезон неуверенно. Если серьёзно разбирать эту игру, Станковича, Семака, то шансы – 50 на 50.

Очень важно, кто угадает с составом и теми футболистами, которые могут принести победу «Спартаку» или «Зениту». Если учитывать юбилей Александра Ивановича Медведева, это практически 12-й игрок «Зенита». Но я поставлю на результативную ничью», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

14 августа председателю правления санкт-петербургского клуба Александру Медведеву исполнилось 70 лет. Ранее в «Зените» объявили сезон-2025/2026 юбилейным и озвучили задачу завоевания золотых медалей РПЛ.

