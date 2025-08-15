Матч Кубка Гемании между «Байером» и «Зонненхофом» был остановлен из-за града

Матч Кубка Германии по футболу между клубом «Зонненхоф Гроссаспах» и леверкузенским «Байером», проходящий в эти минуты, был остановлен из-за погодных условий. Над стадионом начался дождь и крупный град.

Фото: скриншот из трансляции

На момент остановки матча прошло около 20 минут, а счёт открыт не был. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени.

«Зонненхоф Гроссаспах» выступает в четвёртой по силе лиге Германии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед. «Байер» завершил прошлый сезон немецкой Бундеслиги на втором месте. Леверкузенцы набрали 69 очков по итогам 34 туров. Чемпионом страны стала «Бавария».