Матч Кубка Гемании между «Байером» и «Зонненхофом» был остановлен из-за града
Матч Кубка Германии по футболу между клубом «Зонненхоф Гроссаспах» и леверкузенским «Байером», проходящий в эти минуты, был остановлен из-за погодных условий. Над стадионом начался дождь и крупный град.
Кубок Германии . 1-й раунд
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Зонненхоф Гроссаспах
2-й тайм
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 32'
Фото: скриншот из трансляции
На момент остановки матча прошло около 20 минут, а счёт открыт не был. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени.
«Зонненхоф Гроссаспах» выступает в четвёртой по силе лиге Германии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед. «Байер» завершил прошлый сезон немецкой Бундеслиги на втором месте. Леверкузенцы набрали 69 очков по итогам 34 туров. Чемпионом страны стала «Бавария».
Комментарии
