«Нант» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Нант — ПСЖ: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Нант» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» и «Нант» сыграли вничью со счётом 1:1. В 29-м туре чемпионата Франции клубы также сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 84 очка в 34 турах и занял первое место. «Нант» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
