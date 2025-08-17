«Нант» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 1-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Нант» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» и «Нант» сыграли вничью со счётом 1:1. В 29-м туре чемпионата Франции клубы также сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 84 очка в 34 турах и занял первое место. «Нант» заработал 36 очков и расположился на 13-й строчке.

