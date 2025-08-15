Скидки
Стала известна структура выплаты ЦСКА денег за защитника Виктора из «Васко да Гама»

Стала известна структура выплаты ЦСКА денег за защитника Виктора из «Васко да Гама»
В субботу, 16 августа, центральный защитник Жуан Виктор прибудет в Москву для подписания четырёхлетнего контракта с ЦСКА. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие заплатят «Васко да Гама» за 27-летнего футболиста € 4,5 млн тремя частями. ЦСКА выдаст € 2,5 млн сразу, а оставшуюся денежную сумму — ещё в два этапа.

Виктор выступает в составе «Васко да Гама» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

