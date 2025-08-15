Скидки
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард и Рио Фердинанд назвали главного фаворита АПЛ, ответы совпали

Стивен Джеррард и Рио Фердинанд назвали главного фаворита АПЛ, ответы совпали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие футболисты английской Премьер-лиги поделились прогнозами, как будет выглядеть четвёрка сильнейших команд АПЛ по итогам сезона-2025/2026. В опросе издания Goal.com приняли участие экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а также экс-игроки сборной Англии Тео Уолкотт, Алан Ширер и Джермейн Дефо.

Топ-4 турнирной таблицы АПЛ-2025/2026 по версии бывших футболистов:

Стивен Джеррард:
«Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».

Рио Фердинанд:
«Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».

Алан Ширер:
«Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси».

Тео Уолкотт:
«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси».

Джермейн Дефо:
«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал».

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезоне подопечные Арге Слота выиграли золотые медали АПЛ, набрав в 38 матчах 84 очка.

