«Ноттингем Форест» готов удвоить зарплату защитнику «Сити», чтобы купить его — talkSPORT

«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании 20-летнего крайнего защитника «Манчестер Сити» Рико Льюиса. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «лесники» готовы удвоить заработную плату английского футболиста по сравнению с той, которую он получает в стане «горожан». Подчёркивается, что Льюис обдумывает этот вариант продолжения карьеры.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

