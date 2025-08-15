Скидки
Футбол Новости

«Спартак» сообщил, что все билеты на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» были реализованы

«Спартак» сообщил, что все билеты на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» были реализованы
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что все билеты на домашний матч красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги были реализованы. Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Это уже четвёртый солдаут в 2025 году: весной «Лукойл Арена» была заполнена на матчах с «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом».

Благодарим болельщиков, которые готовы поддержать команду в непростой период против принципиального соперника. Давайте вместе сделаем всё, чтобы матч сложился для «Спартака» успешно! До встречи на «Лукойл Арене»!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Зенит» с пятью очками находится на восьмом месте, а «Спартак» с четырьмя очками — 11-й.

