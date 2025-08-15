Скидки
Футбол Новости

«Арсенал» достиг соглашения с «Фенербахче» о переходе Зинченко за € 10 млн — Sporx

«Арсенал» достиг соглашения с «Фенербахче» о переходе Зинченко за € 10 млн — Sporx
Аудио-версия:
«Арсенал» и «Фенербахче» достигли соглашения относительно сделки по переходу крайнего защитника «канониров» Александра Зинченко в турецкий клуб. Ранее спортивные директоры двух клубов встретились для переговоров. Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, лондонский клуб принял предложение «Фенербахче» о покупке 28-летнего футболиста за € 10 млн. Подчёркивается, что жёлто-тёмно-синие готовы использовать фигуру главного тренера команды Жозе Моуринью, чтобы убедить Зинченко перейти к ним.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

