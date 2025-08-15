Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Стрепетов: для Станковича поражение в матче с «Зенитом» будет финишем в «Спартаке»

Стрепетов: для Станковича поражение в матче с «Зенитом» будет финишем в «Спартаке»
Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов предположил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович может быть уволен из клуба в случае поражения от сине-бело-голубых в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Думаю, что для Станковича поражение в матче с «Зенитом» — это до свидания. Это будет финиш в работе со «Спартаком». У Семака большой кредит доверия у руководства. Под него подбирают футболистов. Даже в случае поражения Сергей Богданович останется у руля и будет продолжать свою деятельность и вести «Зенит» к чемпионству. Ну пожурят Сергея Богдановича, сделают выводы и продолжат работу», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команды встретятся в субботу, 16 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года его контракт был продлён до конца сезона-2026/2027.

