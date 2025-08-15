Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду сыграл ключевую роль в готовящемся переходе Комана в «Аль-Наср» — Bild

Роналду сыграл ключевую роль в готовящемся переходе Комана в «Аль-Наср» — Bild
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграл определяющую роль в готовящемся трансфере вингера «Баварии» Кингсли Комана в саудовский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, португальский футболист просил руководство «Аль-Насра» подписать 29-летнего игрока. Подчёркивается, что Роналду восхищается футбольными качества Комана. Отмечается, что подобная реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» также повлияла на решение нападающего немецкого клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Наср» заплатит € 30 млн за трансфер Комана. Французский вингер подпишет контракт, рассчитанный на три года.

Комментарии
