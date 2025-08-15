«Как атакующему игроку мне здесь интереснее». Футболист «Спартака» Барко сравнил РПЛ и МЛС

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко, ранее выступавший в составе «Атланты Юнайтед», сравнил футбол в американской МЛС и Российской Премьер-Лиге. Барко выступает за красно-белых с июля 2024 года.

«Год назад я пришёл в «Спартак», потому что поверил в этот проект. Почувствовал, как клуб во мне заинтересован. И быстро освоился здесь, потому что все вокруг помогали. Для меня это уже не первый опыт игры в новой стране. И я знал, что для лучшей адаптации нужно самому стараться слушать других, учиться новому.

Я четыре года провёл в МЛС, выступая за «Атланту». Опыт игры в США очень мне пригодился. Считаю, американская и российская лиги во многом схожи. По интенсивности, по упору на физическую готовность, борьбу. При этом в России больше команд, которые действуют от обороны. И мне как атакующему игроку здесь интереснее», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.