Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как атакующему игроку мне здесь интереснее». Футболист «Спартака» Барко сравнил РПЛ и МЛС

«Как атакующему игроку мне здесь интереснее». Футболист «Спартака» Барко сравнил РПЛ и МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко, ранее выступавший в составе «Атланты Юнайтед», сравнил футбол в американской МЛС и Российской Премьер-Лиге. Барко выступает за красно-белых с июля 2024 года.

«Год назад я пришёл в «Спартак», потому что поверил в этот проект. Почувствовал, как клуб во мне заинтересован. И быстро освоился здесь, потому что все вокруг помогали. Для меня это уже не первый опыт игры в новой стране. И я знал, что для лучшей адаптации нужно самому стараться слушать других, учиться новому.

Я четыре года провёл в МЛС, выступая за «Атланту». Опыт игры в США очень мне пригодился. Считаю, американская и российская лиги во многом схожи. По интенсивности, по упору на физическую готовность, борьбу. При этом в России больше команд, которые действуют от обороны. И мне как атакующему игроку здесь интереснее», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Эсекьель Барко подвёл итоги своего первого года в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android