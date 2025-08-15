Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о трансфере защитника сборной Беларуси Вадима Пигаса из минского «Динамо». 24-летний футболист подписал трёхлетний контракт с российским клубом.

Фото: ФК «Пари НН»

«Пигас – правый защитник. Среди сильных качеств футболиста – высокая скорость, выносливость, большой объём работы на поле, продвижение мяча, подключение в атаку и умение обострять за счёт прострелов и навесов. Мы приветствуем Вадима Пигаса в Нижнем Новгороде! Желаем новому игроку нашей команды успехов, удачи, дальнейшего профессионального роста и побед!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Пигас – воспитанник борисовского БАТЭ. Первым профессиональным клубом футболиста стала «Ислочь», в которой он провёл три сезона, после чего перешёл в минское «Динамо». В составе минского клуба Пигас стал чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны. Выступая за «Ислочь» и «Динамо», в общей сложности он провёл 141 матч, в которых забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.

Комментарии
