Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Густаво Сантос: стадион «Краснодара» — самый красивый из тех, что я видел

Густаво Сантос: стадион «Краснодара» — самый красивый из тех, что я видел
Комментарии

Бразильский новичок «Краснодара» Густаво Сантос поделился впечатлениями от домашнего стадиона «быков». Полузащитник также отметил общий уровень инфраструктуры российского клуба.

«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Без сомнений. А, например, стадион нашего клуба — самый красивый из. тех, что я видел», — сказал Густаво Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Густаво Сантос Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. До переезда в Грецию Сантос выступал в Португалии.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Гонсалес оценил шансы команды на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android