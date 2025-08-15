Густаво Сантос: стадион «Краснодара» — самый красивый из тех, что я видел

Бразильский новичок «Краснодара» Густаво Сантос поделился впечатлениями от домашнего стадиона «быков». Полузащитник также отметил общий уровень инфраструктуры российского клуба.

«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Без сомнений. А, например, стадион нашего клуба — самый красивый из. тех, что я видел», — сказал Густаво Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Густаво Сантос Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. До переезда в Грецию Сантос выступал в Португалии.