«Динамо» победило «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 18-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

На 43-й минуте единственный мяч в игре забила полузащиница «Динамо» Анастасия Шлапакова.

После 16 матчей женской Суперлиги московский клуб набрал 23 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества встреч заработал 20 очков и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме Американская нападающая «Динамо» сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: