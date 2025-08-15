Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» победило «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги

«Динамо» победило «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Россия — Суперлига (ж) . 18-й тур
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар (ж)
Краснодар
1:0 Шлапакова – 43'    

На 43-й минуте единственный мяч в игре забила полузащиница «Динамо» Анастасия Шлапакова.

После 16 матчей женской Суперлиги московский клуб набрал 23 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества встреч заработал 20 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
Материалы по теме
Американская нападающая «Динамо» сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android