Кингсли Коман обратился к болельщикам «Баварии» перед уходом из клуба

Футболист сборной Франции Кингсли Коман попрощался с болельщиками мюнхенской «Баварии» перед переходом в «Аль-Наср». Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что француз подписал с саудовским клубом трёхлетний контракт.

«Трудно поверить, что прошло уже почти 10 лет с тех пор, как в свои 19 я впервые поселился в Мюнхене. За это время мне посчастливилось разделить с этим великим клубом незабываемые воспоминания и достижения: девять титулов Бундеслиги, шесть Суперкубков, три Кубка Германии, клубный чемпионат мира и прежде всего момент, которым я горжусь больше всего: победный гол в финале Лиги чемпионов УЕФА 2020 года в Лиссабоне.

Болельщикам — ваша поддержка в каждом моменте значила для меня очень много. Я всегда буду хранить в своём сердце вашу любовь, страсть и преданность. Я глубоко благодарен всем тренерам, игрокам, товарищам по команде и каждому члену персонала, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего моего пути.

Этот клуб навсегда останется частью меня, и я желаю «Баварии» дальнейших успехов в следующих сезонах. От всего сердца благодарю вас», — написал Коман в соцсети.

