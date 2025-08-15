Скидки
Писарев — о Карпине: абсолютно такая же история была у Алонсо, когда он пришёл в «Байер»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». После четырёх туров РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. За четыре матча команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Карпин пришёл не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Он хочет кардинально всё поменять. Абсолютно такая же история была у Хаби Алонсо в 2022 году, когда он пришёл в леверкузенский «Байер». В первый сезон он занял шестое место, а на следующий год стал чемпионом. Поэтому если ты хочешь в такой непростой лиге дать результат и завоевать трофей, то нужна ломка команды, а на неё нужно много времени», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».

Валерий Карпин объяснил, почему уровень РПЛ вырос и в чём именно
