Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за капитана «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение для «Спортинга» о трансфере 26-летнего полузащитника Мортена Юльманна. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предложат £ 50 млн (€ 58 млн) за капитана португальского клуба. Подчёркивается, что в контракте Юльманна указана сумма отступных в размере £ 68 млн (€ 78,8 млн), однако «Спортинг» может снизить цену, если будут выполнены определённые условия.

В подписании полузащитника заинтересован лично главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, с которым они вместе работали в «Спортинге».

В минувшем сезоне Юльманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

