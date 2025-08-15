Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за капитана «Спортинга»

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за капитана «Спортинга»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение для «Спортинга» о трансфере 26-летнего полузащитника Мортена Юльманна. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предложат £ 50 млн (€ 58 млн) за капитана португальского клуба. Подчёркивается, что в контракте Юльманна указана сумма отступных в размере £ 68 млн (€ 78,8 млн), однако «Спортинг» может снизить цену, если будут выполнены определённые условия.

В подписании полузащитника заинтересован лично главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, с которым они вместе работали в «Спортинге».

В минувшем сезоне Юльманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может подписать капитана «Спортинга» — Sky Sports

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android