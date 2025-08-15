Скидки
Главная Футбол Новости

Зонненхоф — Байер: результат матча 15 августа 2025, счёт 0:4, 1/32 финала Кубка Германии 2025/2026

«Байер» со счётом 4:0 разгромил «Зонненхоф» в матче 1/32 финала Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Зонненхоф Гроссаспах» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. Игру останавливали из-за града. Победу одержала команда из Бундеслиги — 4:0.

Кубок Германии . 1-й раунд
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Зонненхоф Гроссаспах
Окончен
0 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 32'     0:2 Артур – 74'     0:3 Кофане – 84'     0:4 Гримальдо – 87'    
Удаления: 67', – 82' / нет

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Отличился чешский нападающий «Байера» Патрик Шик. На 74-й минуте защитник Артур удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте Кристиан Кофане забил третий мяч в ворота «Зонненхофа». Спустя три минуты Алехандро Гримальдо сделал счёт 4:0. Отметим, что хозяева поля играли вдесятером с 67-й минуты.

«Зонненхоф Гроссаспах» выступает в четвёртой по силе лиге Германии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед. «Байер» завершил прошлый сезон немецкой Бундеслиги на втором месте. Леверкузенцы набрали 69 очков по итогам 34 туров. Чемпионом страны стала «Бавария».

Комментарии
