«Байер» со счётом 4:0 разгромил «Зонненхоф» в матче 1/32 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Зонненхоф Гроссаспах» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. Игру останавливали из-за града. Победу одержала команда из Бундеслиги — 4:0.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Отличился чешский нападающий «Байера» Патрик Шик. На 74-й минуте защитник Артур удвоил преимущество гостей. На 84-й минуте Кристиан Кофане забил третий мяч в ворота «Зонненхофа». Спустя три минуты Алехандро Гримальдо сделал счёт 4:0. Отметим, что хозяева поля играли вдесятером с 67-й минуты.

«Зонненхоф Гроссаспах» выступает в четвёртой по силе лиге Германии. В новом сезоне команда стартовала с двух побед. «Байер» завершил прошлый сезон немецкой Бундеслиги на втором месте. Леверкузенцы набрали 69 очков по итогам 34 туров. Чемпионом страны стала «Бавария».