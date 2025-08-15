Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Топовому матчу — топовая посещаемость». «Динамо» сообщило о солдауте на дерби с ЦСКА

Комментарии

Все билеты на матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА проданы. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых на странице клуба в соцсетях. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 17 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Топовому матчу — топовая посещаемость», — говорится в телеграм-канале «Динамо».

После четырёх туров московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина пять набранных очков. ЦСКА, в свою очередь, набрал восемь очков при том же количестве встреч. Армейцы располагаются на четвёртой строчке.

