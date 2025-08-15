Скидки
Главная Футбол Новости

Куэста, интересовавший «Спартак», переходит в «Васко да Гама» за € 6+2 млн — Оливейра

Комментарии

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста намеревался перейти в «Спартак», однако в «последний момент» решил выслушать предложение «Васко да Гама». После изучения условий 26-летний футболист принял решение стать игроком бразильского клуба. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Куэста перейдёт в «Васко да Гама» за € 6 млн. Турецкий клуб может получить ещё € 2 млн в качестве бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» предлагал «Галатасараю» арендовать центрального защитника с возможностью выкупа за € 5 млн. Однако «львы» рассматривали только полноценный трансфер.

