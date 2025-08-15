«Сити» требует € 40 млн за трансфер Льюиса, «Ноттингем Форест» предложил € 25+5 млн — Ауна

«Ноттингем Форест» предложил за трансфер 20-летнего крайнего защитника «Манчестер Сити» Рико Льюиса € 25 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «горожане» хотят получить € 40 млн с продажи англичанина.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

