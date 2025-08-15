Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сити» требует € 40 млн за трансфер Льюиса, «Ноттингем Форест» предложил € 25+5 млн — Ауна

«Сити» требует € 40 млн за трансфер Льюиса, «Ноттингем Форест» предложил € 25+5 млн — Ауна
Комментарии

«Ноттингем Форест» предложил за трансфер 20-летнего крайнего защитника «Манчестер Сити» Рико Льюиса € 25 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «горожане» хотят получить € 40 млн с продажи англичанина.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» готов удвоить зарплату защитнику «Сити», чтобы купить его — talkSPORT

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android