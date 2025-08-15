Скидки
Футбол Новости

Барко: сравнивать РПЛ с аргентинским чемпионатом сложнее, они совсем разные

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал об особенностях чемпионата Аргентины по футболу, а также заявил, что этот южноамериканский чемпионат сильно отличается от Мир РПЛ. Барко выступает за красно-белых с июля 2024 года.

«Сравнивать РПЛ с аргентинским чемпионатом сложнее. Они совсем разные. Там в целом другое отношение к футболу. И футболисты, и болельщики очень близко к сердцу принимают всё происходящее. От этого общая атмосфера получается очень напряжённая.

Интересно было бы сыграть за «Спартак» против «Ривер Плейт» или «Индепендьенте». В свободное время я часто смотрю матчи аргентинских клубов. Хотя не могу назвать себя сумасшедшим фанатом. Всё же я по характеру довольно сдержанный», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.

