Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Зенита» Луис Энрике высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Спартак» будет играть у себя дома, они захотят победить на своём поле, потому что болельщики будут гнать их вперёд и поддерживать их. Но мы должны сыграть разумно. Нам необходимо показать свой максимум и сыграть так, как мы умеем. Это будет непростой матч, но если у нас получится сыграть в свой футбол, то мы сможем выиграть», — приводит слова Энрике Metaratings.

В составе «Зенита» Энрике в 16 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи, контракт между сторонами подписан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее бразилец, помимо «Ботафого», выступал за испанский «Бетис» и бразильский «Флуминенсе».

