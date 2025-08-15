Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Беллингем приступил к тренировкам спустя месяц после операции на плече — Sport.es

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вернулся к тренировкам на базе клуба спустя месяц после операции на плече. Однако на текущий момент английский хавбек тренируется отдельно от общей группы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в испанском гранде не хотят торопиться с возвращением Беллингема на поле. Ожидается, что при наиболее удачном раскладе он сможет начать принимать участие в матчах в конце октября. Есть вероятность, что процесс его восстановления может затянуться до ноября.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 58 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

