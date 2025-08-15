Гендиректор «Балтики» Измайлов: мечта — услышать в Калининграде гимн Лиги чемпионов

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о целях клуба в случае возвращения российских команд в еврокубки.

«Очень хочу видеть «Балтику» в еврокубках. Услышать на стадионе в Калининграде гимн Лиги чемпионов — это моя мечта. Это будет очень большой праздник для всего города. А когда ты к этому ещё можешь быть причастен, это тем более вызывает мурашки», — приводит слова Измайлова Legalbet.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских команд в еврокубки до конца 2025 года.