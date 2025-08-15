Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Ростов, результат матча 15 августа 2025, счет 1:2, 18-й тур женской Суперлиги 2025

«Ростов» в гостях совершил камбэк и обыграл «Локомотив» в матче женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия — Суперлига (ж) . 18-й тур
15 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Юкляева – 35'     1:1 Пизлова – 56'     1:2 Пизлова – 84'    

На 35-й минуте счёт в игре открыла полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева. На 56-й минуте полузащитница «Ростова» Оксанна Пизлова восстановила равновесие. На 84-й минуте Пизлова оформила дубль.

После 16 матчей женской Суперлиги московский клуб набрал 28 очков и занимает четвёртое место. «Ростов» после 17 встреч заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
«Динамо» победило «Краснодар» в матче 18-го тура женской Суперлиги

Какие карточки есть в футболе:

