«Ростов» в гостях совершил камбэк и обыграл «Локомотив» в матче женской Суперлиги
Поделиться
Завершился матч 18-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Россия — Суперлига (ж) . 18-й тур
15 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Юкляева – 35' 1:1 Пизлова – 56' 1:2 Пизлова – 84'
На 35-й минуте счёт в игре открыла полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева. На 56-й минуте полузащитница «Ростова» Оксанна Пизлова восстановила равновесие. На 84-й минуте Пизлова оформила дубль.
После 16 матчей женской Суперлиги московский клуб набрал 28 очков и занимает четвёртое место. «Ростов» после 17 встреч заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.
Материалы по теме
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии
- 15 августа 2025
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:06
-
21:57
-
21:49
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:17
-
21:13
-
21:10
-
21:02
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:39
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:29