«Ростов» в гостях совершил камбэк и обыграл «Локомотив» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 18-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 35-й минуте счёт в игре открыла полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева. На 56-й минуте полузащитница «Ростова» Оксанна Пизлова восстановила равновесие. На 84-й минуте Пизлова оформила дубль.

После 16 матчей женской Суперлиги московский клуб набрал 28 очков и занимает четвёртое место. «Ростов» после 17 встреч заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

Какие карточки есть в футболе: