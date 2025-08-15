Барко высказался о новичке «Спартака» Жедсоне Фернандеше

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о португальском новичке команды Жедсоне Фернандеше.

«Что касается нашего новичка Жедсона, то мы с ним стараемся как можно скорее наладить взаимодействие и адаптироваться к тем задачам тренерского штаба, которые перед нами ставятся. Ведь в последних матчах мы действовали по новой схеме. Жедсон — большой мастер, прекрасно владеет мячом и ведёт игру команды. Вместе у нас может многое получиться», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жедсона составляет € 18 млн. В минувшем сезоне португалец принял участие в 49 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.