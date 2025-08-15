«Барселона» получила € 11 млн от «Спортинга», португальцы выкупили 50% прав на Тринкана

«Спортинг» на официальном сайте объявил о выкупе у «Барселоны» оставшихся 50% прав на крайнего нападающего Франсиску Тринкана, который перешёл в португальский клуб летом 2023 года.

В своём заявлении лиссабонский клуб подчёркивает, что приобрёл указанную часть прав за € 11 млн.

Ранее появлялась информация, что летом 2023 года «Спортинг» заплатил «Барселоне» € 7 млн за трансфер Тринкана. Кроме того, сине-гранатовые получат 20% с потенциальной будущей продажи португальского нападающего.

«Барселона» приобрела Тринкана у «Браги» летом 2020 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, каталонский клуб потратил € 30,94 млн на покупку футболиста.

Материалы по теме Официально «Барселона» объявила о продлении контракта с Кунде до 2030 года

Самый дорогой трансфер в истории футбола: