Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арне Слот рассказал, как смерть Жоты повлияла на футболистов «Ливерпуля»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какое влияние на его подопечных оказала смерть одноклубника Диогу Жоты. 3 июля текущего года португалец погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат.

«Игроки гораздо лучше, чем я ожидал пять-шесть недель назад. В тот момент казалось, как вообще возможно играть снова? Но они вели себя очень, очень, очень достойно. С обеих сторон: они были великолепны как люди и как профессиональные футболисты. Поэтому нам пришлось усердно работать, и мы начали это делать», — сказал Слот в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезоне подопечные Арге Слота выиграли золотые медали АПЛ, набрав в 38 матчах 84 очка.

