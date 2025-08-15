Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй

20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является самым дорогим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Стоимость игрока оценивается в € 38-44 млн. На втором месте находится крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике (€ 32-37 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость оценивается в € 28-33 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:

Алексей Батраков («Локомотив») – € 38-44 млн; Луис Энрике («Зенит») – € 32-37 млн; Матвей Кисляк (ЦСКА) – € 28-33 млн; Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – € 19-22 млн; Манфред Угальде («Спартак») – € 19-22 млн; Станислав Агкацев («Краснодар») – € 13-15 млн; Илья Рожков («Рубин») – € 7,8-9 млн; Иван Комаров («Ростов») – € 5,3-6,2 млн; Сауль Гуарирапа («Сочи») – € 4,9-5,7 млн; Вадим Раков («Крылья Советов») – € 4,2-4,9 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: