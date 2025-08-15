Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй
20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является самым дорогим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Стоимость игрока оценивается в € 38-44 млн. На втором месте находится крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике (€ 32-37 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость оценивается в € 28-33 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:
- Алексей Батраков («Локомотив») – € 38-44 млн;
- Луис Энрике («Зенит») – € 32-37 млн;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – € 28-33 млн;
- Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – € 19-22 млн;
- Манфред Угальде («Спартак») – € 19-22 млн;
- Станислав Агкацев («Краснодар») – € 13-15 млн;
- Илья Рожков («Рубин») – € 7,8-9 млн;
- Иван Комаров («Ростов») – € 5,3-6,2 млн;
- Сауль Гуарирапа («Сочи») – € 4,9-5,7 млн;
- Вадим Раков («Крылья Советов») – € 4,2-4,9 млн.
