Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй

Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй
Аудио-версия:
20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является самым дорогим футболистом Мир Российской Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Стоимость игрока оценивается в € 38-44 млн. На втором месте находится крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике (€ 32-37 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость оценивается в € 28-33 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – € 38-44 млн;
  2. Луис Энрике («Зенит») – € 32-37 млн;
  3. Матвей Кисляк (ЦСКА) – € 28-33 млн;
  4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – € 19-22 млн;
  5. Манфред Угальде («Спартак») – € 19-22 млн;
  6. Станислав Агкацев («Краснодар») – € 13-15 млн;
  7. Илья Рожков («Рубин») – € 7,8-9 млн;
  8. Иван Комаров («Ростов») – € 5,3-6,2 млн;
  9. Сауль Гуарирапа («Сочи») – € 4,9-5,7 млн;
  10. Вадим Раков («Крылья Советов») – € 4,2-4,9 млн.
Зелимхан Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в «Зенит», отвечу «точно нет»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
