Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин: я себе запретил читать про РПЛ, на «Чемпионат» захожу, чтобы как-то в курсе быть

Карпин: я себе запретил читать про РПЛ, на «Чемпионат» захожу, чтобы как-то в курсе быть
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, откуда узнаёт информацию о событиях в мировом футболе.

— Телеграм-каналы? Ни на какие не подписан. Я вообще ничего не читаю. Я уже про это говорил миллион раз, я себе запретил читать про наш футбол, про Российскую Премьер-Лигу. Я ничего не читаю.

— Вы не читаете даже спортивные сайты, комментарии?
— На «Чемпионат» захожу, чтобы чего-то нового, там, что-то произошло, кто-то кого-то подписал, чтобы хотя бы хоть как-то в курсе быть. А какие-то там мнения, или как правильно сказать, журналистов и обозревателей, я их не читаю, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

