«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Кингсли Команом до 2028 года

«Аль-Наср» на своей странице в социальной сети X объявил о подписании контракта с 29-летним крайним нападающим Кингсли Команом. Трудовое соглашение рассчитано до 2028 года.

Французский футболист перешёл в саудовский клуб из «Баварии». Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Наср» заплатил € 30 млн за трансфер Комана.

Летом 2015 года Коман перешёл в мюнхенский клуб из «Ювентуса» на правах аренды. Летом 2017 года нападающий стал футболистом немецкого гранда на постоянной основе. За этот период он принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

