Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports
Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией с нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хойлундом, который нацелен на переход в «Милан». Об этом сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, датчанин выразил готовность стать футболистом «Милана» после переговоров с его представителями. Подчёркивается, что «россонери» должны ускорить переговоры об аренде Хойлунда с правом выкупа.

Ранее СМИ писали об интересе к форварду «красных дьяволов» со стороны «Интера», «Ювентуса», «Лейпцига».

Хойлунд выступает в составе манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

