«Ренн» вырвал победу у «Марселя» на 90+1-й минуте, играя больше часа вдесятером в Лиге 1

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Марселем». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Ренна».

На 31-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Абдельхамид Аит Будлал. На 90+1-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ренна» Людовик Блас.

Таким образом, «Ренн» заработал первые три очка в новом сезоне Лиги 1. Стартовый тур чемпионата Франции продолжится тремя матчами в субботу, 16 августа. Оставшиеся пять игр, включая встречу действующего чемпиона страны «ПСЖ» с «Нантом», пройдут в воскресенье, 17 августа.