Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ренн — Марсель, результат матча 15 августа 2025, счёт 1:0, 1-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ренн» вырвал победу у «Марселя» на 90+1-й минуте, играя больше часа вдесятером в Лиге 1
Комментарии

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Марселем». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Ренна».

Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 90+1'    
Удаления: Аит Будлал – 31' / нет

На 31-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Абдельхамид Аит Будлал. На 90+1-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ренна» Людовик Блас.

Таким образом, «Ренн» заработал первые три очка в новом сезоне Лиги 1. Стартовый тур чемпионата Франции продолжится тремя матчами в субботу, 16 августа. Оставшиеся пять игр, включая встречу действующего чемпиона страны «ПСЖ» с «Нантом», пройдут в воскресенье, 17 августа.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
