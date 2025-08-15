Скидки
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Игрок «Динамо» Рубенс: бывает, что адаптация затягивается, но Карпин — отличный специалист
Новичок московского «Динамо» Рубенс высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине. После четырёх туров РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. За четыре матча команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда всё затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать всё, что он скажет, то мы добьёмся результата. Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Однако для этого нам нужно улучшить качество игры», — сказал Рубенс в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. Он возглавлял клуб с 2022 года. Место Карпина во главе «Ростова» занял испанец Джонатан Альба. Позже Карпин подписал контрактное соглашение с московским «Динамо».

