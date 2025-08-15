Фото: перформанс фанатов «Ливерпуля» в память о Жоте и Силве перед игрой с «Борнмутом»
Перед началом матча 1-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом» прошла минута молчания в память о нападающем мерсисайдцев Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в ДТП, произошедшем в Испании 3 июля. Отметим, что Силва выступал за португальский «Пенафиэл».
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37' 2:0 Гакпо – 49' 2:1 Семеньо – 64' 2:2 Семеньо – 76' 3:2 Кьеза – 88' 4:2 Салах – 90+4'
Кроме того, болельщики «красных» выложили на трибунах номера и инициалы Жоты и Силвы.
28-летний Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.
