Фото: перформанс фанатов «Ливерпуля» в память о Жоте и Силве перед игрой с «Борнмутом»

Перед началом матча 1-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом» прошла минута молчания в память о нападающем мерсисайдцев Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в ДТП, произошедшем в Испании 3 июля. Отметим, что Силва выступал за португальский «Пенафиэл».

Кроме того, болельщики «красных» выложили на трибунах номера и инициалы Жоты и Силвы.

28-летний Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

