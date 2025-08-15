Экитике посвятил гол Жоте в дебютном матче за «Ливерпуль» на «Энфилде»
Новичок «Ливерпуля» Уго Экитике посвятил гол в ворота «Борнмута» в 1-м туре английской Премьер-лиги погибшему экс-футболисту клуба Диогу Жоте. Француз открыл счёт в матче на 37-й минуте.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37' 2:0 Гакпо – 49' 2:1 Семеньо – 64' 2:2 Семеньо – 76' 3:2 Кьеза – 88' 4:2 Салах – 90+4'
После гола Экитике показал в камеру цифры «2» и «0» — игровой номер Диогу Жоты в период выступления за «Ливерпуль». Напомним, экс-форвард сборной Португалии разбился в ДТП 3 июля текущего года.
Уго Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Французский нападающий дебютировал за новый клуб в матче за Суперкубок Англии с «Кристалл Пэлас» (2:2, 3:2 (пен.)), где также отметился забитым голом.
